 إصابة 3 عراقيين في انفجار استهدف خيمة اعتصام بالناصرية - بوابة الشروق
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إصابة 3 عراقيين في انفجار استهدف خيمة اعتصام بالناصرية

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 5 فبراير 2020 - 9:19 ص | آخر تحديث : الأربعاء 5 فبراير 2020 - 9:19 ص

أعلن مصدر أمني عراقي اليوم الأربعاء إصابة ثلاثة أشخاص جراء انفجار عبوة صوتية استهدفت إحدى خيام الاعتصام في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية.

ونقل موقع (السومرية نيوز) الإخباري العراقي اليوم عن المصدر قوله إن "عبوة صوتية كانت موضوعة بالقرب من إحدى خيام الاعتصام ضمن ساحة الحبوبي في الناصرية، انفجرت فجر اليوم، ما أدى الى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح بسيطة".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية طوقت المكان، وفتحت تحقيقا في ملابساته".

وتشهد العاصمة العراقية بغداد وتسع محافظات وسط وجنوب العراق منذ بداية أكتوبر الماضي مظاهرات واعتصامات للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإجراء انتخابات مبكرة وتسمية رئيس وزراء مستقل لفترة انتقالية.

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