تريزيجيه عن مواجهة السيتي: أشعر أننا سنواجه 22 لاعبًا بسبب جوارديولا

تحدث محمود حسن تريزيجيه، جناح نادي أستون فيلا، عن مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي، في نهائي كأس رابطة المُحترفين الإنجليزي، مشيرًا إلى أنه يشعر أن فريقه سيواجه 22 لاعبًا، وليس 11، بسبب تكتيك بيب جوارديولا.

وقال تريزيجيه في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "النهار": " اعتدت على الأجواء أكثر في إنجلترا، والفوز بلقب كأس رابطة المحترفين حلم كبير، لأنني قادم من ناد كبير، تربيت فيه على البطولات، وحققت معه 9 ألقاب".

وتابع: "عندما نواجه مانشستر سيتي، أشعر أننا سنكون أمام 22 لاعبًا، وليس 11، بسبب تكتيك بيب جوارديولا".

وواصل تصريحاته مُتحدثًا عن هدفه في مرمى ليستر سيتي في نصف النهائي قائلًا: " سألوني بعد المباراة هل هذه أفضل لحظة في تاريخي، قلت لا في لحظات أخرى بطولات مؤثرة مع الأهلي والتأهل لكأس العالم مع المنتخب".

وأضاف: "علي ماهر اختصر لي الطريق، وحسام البدري له فضل كبير جدا علي، ودعمني كثيرا ثم كابتن محمد يوسف، لم أصل بمجهودي فقط بل بمساعدة آخرين على تحقيق ما أريده".

واختتم: "أتطلع لأن يكون لي دور في الأولمبياد مع المنتخب الوطني بقيادة شوقي غريب".

ويلتقي نادي أستون فيلا مع نظيره مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة، وذلك يوم 1 مارس المُقبل.