بني سويف تختتم فعاليات التدريب العملي المشترك «صقر 58»

اختتمت محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، فعاليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 58"، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري"على مدار 3 أيام، وذلك للوقوف على تحقيق الاستغلال الأمثل للامكانيات المتاحة للمحافظة وتدعيم مستوى التنسيق بين أجهزة المحافظة في مجال التعامل مع سيناريوهات افتراضية لبعض الأزمات الطارئة.

وأتى ذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، والأستاذ بلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي، السكرتير العام، العميد أركان حرب عمرو أبوزيد، رئيس أركان قوات الدفاع الشعبي، والعقيد وليد الشحات، المستشار العسكري لمحافظة بني سويف، والمقدم عمرو محمد، رئيس قسم الدفاع الشعبي بمكتب المستشار العسكري، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري العموم لمختلف المديريات الخدمية، ورؤساء إدارات المرور والحماية المدنية والهيئات والشركات، ومرفق الإسعاف ومشاركة شباب بني سويف في الإعداد للتدريب.

وتم تنفيذ تجربة افتراضية "سيناريو محاكاة"عن كيفية التعامل مع حادث إرهابي استهدف أحد مستودعات البترول "مستودع بني هارون "، حيث تضمن السيناريو: اقتحام عناصر من الجماعات الإرهابية بوابة المستودع، وعلى الفور تعاملت عناصر تأمين الموقع "الاحتياطي" مع الموقف، وتم الدفع بالمعدات اللازمة من سيارات الإسعاف والنجدة والحماية المدنية والمفرقعات، وقوات الأمن المركزي، حتى تمت السيطرة على الموقف.