حملات رقابية لتموين الإسكندرية تسفر عن ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات رقابية على الأسواق والمخابز والسلع المدعمة لحماية المواطنين والحفاظ على أموال الدعم.

وأوضح البيان الصادر اليوم الأربعاء، أن الحملات أسفرت عن تحرير محاضر شملت تجميع ٣٠ جالون زيت طعام وزن الجالون٢٠ كيلوجرامًا بأجمالي ٦٠٠ كيلو زيت طعام مجهول المصدر وغير مدون علية أي بيانات، وتجميع شيكارة دقيق بلدي وزن الشيكارة ٥٠ كيلوجرامًا، كما تم تحرير محضر ضد بدال تمويني لعرضه وبيعه سلعًا غذائية منتهية الصلاحية بكمية قدرها ٦٠ علبة جبن منتهية الصلاحية واستيلاؤه على دعم بطاقات تموينية بدون وجة حق.

وأشار البيان إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفات.