 مصرف البحرين المركزي يخفض سعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد - بوابة الشروق
الأربعاء 5 فبراير 2020 10:55 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟
النتـائـج تصويت

مصرف البحرين المركزي يخفض سعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد

المنامة - د ب أ:
نشر فى : الأربعاء 5 فبراير 2020 - 10:32 ص | آخر تحديث : الأربعاء 5 فبراير 2020 - 10:32 ص

قرر مصرف البحرين المركزي، اليوم الأربعاء، خفض سعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد بواقع 15 نقطة أساس من 2.60% إلى 2.45%.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، اليوم، أنه تم الإبقاء على سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة، وعلى ودائع الأسبوع الواحد عند مستوى 2.00% و2.25% على التوالي، بالإضافة إلى إبقاء سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة، مقابل تسهيلات الإقراض عند مستوى 4.00%.

ووفق الوكالة، يأتي تعديل سعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد في سياق الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين.

وأشارت إلى أن المصرف المركزي يتابع عن كثب رصده للتطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك للأخذ بعين الاعتبار أي إجراءات إضافية قد تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية الدينار البحريني.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك