مصرف البحرين المركزي يخفض سعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد

قرر مصرف البحرين المركزي، اليوم الأربعاء، خفض سعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد بواقع 15 نقطة أساس من 2.60% إلى 2.45%.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، اليوم، أنه تم الإبقاء على سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة، وعلى ودائع الأسبوع الواحد عند مستوى 2.00% و2.25% على التوالي، بالإضافة إلى إبقاء سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة، مقابل تسهيلات الإقراض عند مستوى 4.00%.

ووفق الوكالة، يأتي تعديل سعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد في سياق الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين.

وأشارت إلى أن المصرف المركزي يتابع عن كثب رصده للتطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك للأخذ بعين الاعتبار أي إجراءات إضافية قد تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية الدينار البحريني.