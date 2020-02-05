أردوغان يمهل النظام السوري شهراً للانسحاب خلف نقاط المراقبة بإدلب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن استهداف الجنود الأتراك من قبل النظام السوري في إدلب، بداية لمرحلة جديدة بالنسبة لبلاده، مؤكداً أنه في حال لم تنسحب قوات الرئيس السوري، بشار الأسد إلى خلف نقاط المراقبة التركية خلال فبراير الحالي، فإن الجيش التركي سيضطر لإجبارها على ذلك.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها اليوم الأربعاء أردوغان لأعضاء حزبه في البرلمان، في العاصمة أنقرة ونقلتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية.

وأوضح أردوغان: "الهجوم على جنودنا في إدلب بداية لمرحلة جديدة بالنسبة لتركيا في سورية ".

وأضاف أردوغان: "إذا لم ينسحب النظام السوري إلى خلف نقاط المراقبة التركية خلال فبراير الجاري فإن تركيا ستضطر لإجباره على ذلك".

وتابع أردوغان: "من يسأل عن سبب تواجد الجيش التركي في سوريا إما جاهل أو يكنّ عداء متعمدًا للشعب والجمهورية التركية"

وأكد أردوغان: "قواتنا الجوية والبرية ستتحرك عند الحاجة بحرية في كل مناطق عملياتنا وفي إدلب وستقوم بعمليات عسكرية إذا ما اقتضت الضرورة ".

وتابع: "عند تعرض جنودنا أو حلفائنا لأي هجوم، فإننا سنرد بشكل مباشر ودون سابق إنذار وبغض النظر عن الطرف المنفذ للهجوم".

وشدد بالقول: "إنّ كان من غير الممكن ضمان أمن جنودنا في إدلب، فإنه لا يمكن لأحد الاعتراض على حقنا في حمايتهم".

يأتي التحذير بعد يومين من مقتل ثمانية جنود أتراك في قصف سوري في ادلب.