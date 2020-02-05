رئيس الوزراء الكويتي يبحث مع وزير الخارجية الأردني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

بحث رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما بحث الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء بقصر السيف، بحضور وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ونائبه خالد الجارالله - العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، قد وصل إلى الكويت اليوم في زيارة رسمية؛ حيث كان في استقباله في قاعة التشريفات بمطار الكويت الدولي، وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ونائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله، ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي، وسفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني والسفير الأردني لدى الكويت صقر أبو شتال.