«الصحة» الإماراتية تطلق نظاما إلكترونيا للتنبؤ بإصابات محتملة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء، عن قيامها بتطوير وتفعيل نظام إلكتروني تنبؤي للحالات المحتملة بأي إصابة بمرض معد خصوصا فيروس كورونا.

وأوضح مسؤولون في الوزارة للصحفيين اليوم أن النظام الجديد يطلق خاصية الإنذار الإلكتروني المبكر في جميع المنشآت الصحية، ليتم فرز الحالات المشتبه بها، وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى عند دخول المريض للمنشأة.

ويبعث النظام الجديد رسالة تنبيه إلكتروني للطاقم الطبي، لتفعيل الإجراءات الصحية والوقائية للحد من انتشار العدوى.

وقال عوض الكتبي وكيل وزارة الصحة إن النظام الجديد يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للوزارة؛ للوقاية من فيروس كورونا الجديد، وتعزيز آلية الرصد للأمراض لأي وباء بكفاءة واستدامة.

وأضاف أنه تمت عملية الشتغيل الآلى (أتمتة) لمجموعة الفحوصات وبرتوكولات العلاج وفقا للمعايير العلمية المعتمدة ما يسهم في توفير الاحصائيات، وتحليل البيانات لرصد جميع الحالات المشتبه بها، وتوحيد الممارسات الطبية في جميع المنشآت الصحية.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت آلية جديدة تسهل مهمة الكوادر الطبية في فحص وتحديد وعزل وإدارة الحالات المرضية بشكل فعال، مضيفا أنه "بمجرد تشخيص حالة أي مريض على أنها خطرة، يصدر النظام الإلكتروني الجديد أوامر متتالية لعزل المريض وعلاجه على الفور وفق الممارسات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية".