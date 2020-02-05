كوريا الشمالية تزيد إنتاج الكمامات لمكافحة فيروس كورونا

ذكرت صحيفة "رودونج سينمون"، الرسمية الناطقة باسم حزب العمال الحاكم بكوريا الشمالية اليوم الأربعاء أن بيونج يانج تعمل الآن على زيادة إنتاج الكمامات ، في إطار جهودها لتوفير مزيد من الحماية لمواطنيها ومسؤولي الصحة من فيروس كورونا المتحورالجديد، الذي ينتشر سريعا في الصين والكثير من الدول الأخرى.

وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم إن كوريا الشمالية لم تؤكد بعد أي حالات إصابة بفيروس كورونا، لكنها تقوم بجهود واسعة لمنع انتشار التفشي بتعزيز إجراءات الوقاية.

وفي مقال حمل عنوان: "دعونا نوقف بشكل كامل فيروس كورونا الجديد"، ذكرت الصحيفة أن المصانع في بيونج يانج تنتج الآن كمامات "بكل ما أوتيت من قوة".

وأضافت الصحيفة أنه يتم توزيع عشرات الآلاف من الكمامات يوميا لتلبية الطلب المتزايد، حيث تزايد إدراك المواطنين لمخاطر الفيروس ويشددون من حماية صحتهم الشخصية.

ولم تذكر الصحيفة أي إصابة مؤكدة في كوريا الشمالية، لكنها اقترحت أنه ربما يكون هناك بعض الحالات المشتبه بها في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت مؤخرا عن تدشين نظام طوارئ وطني ضد الفيروس الجديد، واصفة تلك الجهود الوقائية بأنها "قضية سياسية" التي يمكن أن تحدد مصير البلاد.