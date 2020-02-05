يُعد مسجد الظاهر بيبرس بمحافظة القاهرة، من أشهر معالم القاهرة الإسلامية، وواحدًا من أبرز المساجد الباقية من العهد المملوكي، والذي يشهد حاليًا أعمال ترميم بمنحة من دولة كازاخستان، التي تعود أصول الظاهر بيبرس لها، وتفقد هذه الأعمال اليوم الأربعاء، سفير كازاخستان بالقاهرة، السفير أرمان إيساجالييف، رفقة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

وترصد الـ «الشروق» في هذا التقرير أبرز المعلومات عن مسجد الظاهر بيبرس الذي يتم ترميمه من قبل وزارة الآثار، بجانب بعض المعلومات عن صاحب المسجد، وأسباب بنائه.

1- مشروع ترميم المسجد بدأ عام 2007 ثم توقف عام 2011 ثم استؤنفت الأعمال في عام 2018.

2- تضمن مشروع الترميم أعمال تخفيض منسوب المياه الجوفية بالمسجد، بجانب الأعمال الإنشائية والترميم الدقيق والمعماري، واستبدال الأحجار التالفة والمتهالكة، وتغير نظم الإضاءة وترميم الأجزاء القديمة بإيوان القبلة.

3- مسجد الظاهر بيبرس أنشأه السلطان المملوكي الظاهر بيبرس بن عبد الله البندقداري في الفترة من 665 - 667 هـ (1266 - 1268م)، وهو المؤسس الحقيقي لدولة المماليك البحرية، وينسب إليه حتى الآن أحد أحياء القاهرة.

4- مسجد الظاهر بيبرس يشبه تخطيط جامع أحمد بن طولون إلى حد كبير.

5- يبلغ طول الجامع 108 أمتار وعرضه 105 أمتار ويتكون من صحن يحيط به 4 أيونات، وتعلو المحراب قبة طول قطرها 20 مترًا، وهي أكبر قبة أقيمت فوق محراب.

6- يمتاز الجامع بوجود 3 مداخل محورية بارزة عن الواجهات الثلاث ما عدا الواجهة الجنوبية الشرقية، وهي ثاني مثال للأبواب البارزة بجوامع القاهرة بعد جامع الحاكم، وقد استعملت فيها مداميك الحجر الأبيض والأحمر على التوالي.

7- ظلت الشعائر الدينية مقامة بهذا الجامع ولم تعطل إلا منذ أوائل القرن السادس عشر الميلادي، وذلك لاتساع رقعته بجانب عجز الدولة عن الصرف عليه، وكان من نتائج ذلك أن ساءت حالة الجامع وتخرب، فحوله العثمانيون إلى مخزن للمهمات الحربية كالخيام والسروج وغيرها.

8- في عهد الحملة الفرنسية تحول الجامع إلى قلعة وثكنات للجند وعرف الجامع في ذلك الوقت باسم قلعة "سيكوفسكي"، وفي عصر محمد علي تحول الجامع إلى معسكر لطائفة ومخبز للجراية، ثم استعمل بعد ذلك مصنعًا للصابون.

9- من المقرر أن تصل تكلفة ترميم المشروع إلى أكثر من 100 مليون جنيه عند الانتهاء من الترميم، وهي منحة من دولة كازاخستان، والتي تعود أصول الظاهر بيبرس لها.

من هو صاحب المسجد وفي أي عام ولد؟

هو الملك الظاهر ركن الدين بيبرس العلائي البندقداري الصالحي النجمي لُقب "بأبو الفتوح"، حاكم مصر ورابع سلاطين الدولة المملوكية، ويعتبره البعض مؤسسها الحقيقي، كان في الأصل مملوكا عند السلطان الأيوبي الصالح أيوب، أثناء وجوده في دمشق، وأطلق عليه حينها "ركن الدين"، وبعد وصوله للحكم لقب نفسه بالملك الظاهر، ولد بيبرس نحو عام 620هـ/ 1223.ذ