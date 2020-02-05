 الصحة الفلسطينية: مقتل شاب برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات بالضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصحة الفلسطينية: مقتل شاب برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات بالضفة الغربية

هديل هلال
نشر فى : الأربعاء 5 فبراير 2020 - 5:27 م | آخر تحديث : الأربعاء 5 فبراير 2020 - 5:27 م

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل شاب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في الخليل بالضفة الغربية، وذلك حسبما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.


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