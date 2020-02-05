الصحة الفلسطينية: مقتل شاب برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات بالضفة الغربية

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل شاب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في الخليل بالضفة الغربية، وذلك حسبما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.