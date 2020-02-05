الصحة الفلسطينية: مقتل شاب برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات بالضفة الغربية

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أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل شاب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في الخليل بالضفة الغربية، وذلك حسبما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.