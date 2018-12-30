رمضان صبحي يوضح حقيقة تجدد إصابته

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أوضح رمضان صبحي لاعب الأهلي حقيقة ما تردد بشأن تجدد إصابته بشد في العضلة الخلفية أثناء مشاركته في التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية.

وأشار صبحي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أنه مستمر في تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي والعلاجي تمهيدا للعودة والمشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية بصورة طبيعية عقب مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري الممتاز

وأضاف أن كل ما أشيع عن تجدد إصابته امر غير صحيح وأنه ينفذ آخر مراحل التأهيل من الإصابة حاليا للحاق بالتدريبات الجماعية والمباريات عقب مباراة بيراميدز في الدوري.

ويستعد الاهلي لمواجهة بيراميدز في الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الخميس المقبل على ملعب الدفاع الجوي.