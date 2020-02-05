خروج دورتموند ولايبزج من كأس ألمانيا

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فجر فريق فيردر بريمن مفاجأة كبيرة وأطاح بضيفه بوروسيا دورتموند من دور الستة عشر لكأس ألمانيا لكرة القدم بالفوز عليه 3 /2 اليوم الثلاثاء.

كما سار فريق اينتراخت فرانكفورت على نفس النهج وأطاح بلايبزج وصيف بطل النسخة الماضية من الدور ذاته بالفوز عليه 3 /1.

كما تأهل فورتونا دوسلدورف لدور الثمانية عبر الفوز الساحق على مضيفه كايزر سلاوترن 5 /2.

وعلى ملعب فيسير شتاديون، سجل دافي سيلك وبيتينكورت ليوناردو هدفين لبريمن في الدقيقتين 16 و30 ورد الوافد الجديد إيرلينج هالاند بهدف لدورتموند في الدقيقة 68 .

وتمكن ميلوت راشيكا من تسجيل الهدف الثالث لبريمن في الدقيقة 70 لكن جيوفاني ريينا سجل الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 79.

وعلى ملعب كومرزبنك ارينا، تقدم اندريه سيلفا بهدف لفرانكفورت في الدقيقة 17 من ضربة جزاء ثم أضاف فيليب كوستيتش الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 51 .

وتكفل داني أولمو بالهدف الوحيد للايبزج في الدقيقة 69 لكن فيليب كوستيتش عاد وسجل الهدف الثاني له والثالث لفرانكفورت في الوقت بدل الضائع.

وعلى ملعب ريتز والتر ستاديون، اكتسح دوسلدورف مضيفه كايزر سلاوترن بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وتقدم نانا أوبوكو أمبوماه بهدف لدوسلدورف في الدقيقة التاسعة لكن بعد دقيقة واحدة فقط أدرك كريستيان كولفيتر التعادل لكايزر سلاوترن قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني له ولأصحاب الأرض في الدقيقة 39.

ولكن دوسلدورف انتفض في الشوط الثاني ورد بأربعة أهداف تكفل روين هيننينجز بهدفين منها في الدقيقتين 49 و78 وسجل ماتياس زيمارمان وكيفين ستوجر الهدفين الأخرين في الدقيقتين 65 و84.