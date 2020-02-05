بوتين: روسيا مستعدة لاستعادة الحوار مع بريطانيا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن استعادة الحوار والتبادلات التجارية بين روسيا وبريطانيا يلبي المصالح المشتركة لكلا البلدين، وأن روسيا مستعدة للقيام بذلك.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن بوتين، خلال مراسم استلام أوراق اعتماد سفراء أجانب من بينهم السفير البريطاني - قوله إن الوضع الحالي للعلاقات بين روسيا وبريطانيا لا تكاد ترضي كلا الطرفين.

وأوضح أن استعادة حوار يتسم بالاحترام المتبادل وتعزيز التبادلات التجارية والاقتصادية وبناء اتصالات إنسانية وثقافية بين البلدين يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد بوتين استعداد موسكو للتعاون مع كندا أيضًا على أساس الاحترام المتبادل وضرورة مراعاة مصالح بعضهما البعض.

وفي هذا الصدد، أشار بوتين إلى تطور العلاقات بين روسيا وبنجلاديش في مجالات التجارة والطاقة النووية المدنية وإلى تحسن العلاقات مع بنما على الصعيد الاقتصادي، داعيًا إلى ضرورة توسيع العلاقات مع نيوزيلندا في مجالات التجارة والاستثمار ومكافحة الإرهاب.