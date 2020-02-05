الأهلي والزمالك ينتظران مواجهة صعبة في دور الـ 8

الأحمر في طريق مازيمبي او الترجي او صن داونز .. والابيض يواجه النجم او الترجي او صن داونز

تترقب الأندية المصرية ، الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز ، مصيرهم في بطولتي دوري ابطال افريقيا والكونفيدرالية ، بعد معرفة خصومهم في دور الثمانية للمسابقتين ، من خلال القرعة التي تجري في السابعة مساء اليوم بأحد فنادق مدينة 6 اكتوبر .

ولأول مرة في تاريخ المسابقة الافريقية ، يتواجد 8 اندية سبق لهم التتويج باللقب الافريقي من قبل ، وعلى رأسها الأهلي المتوج 8 مرات والزمالك بـ5 ألقاب ومازيمبي الكونغولي 5 ألقاب والترجي التونسي 4 ألقاب والرجاء المغربي 3 ألقاب والوداد المغربى لقبين ولقب لكل من النجم الساحلي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقى.

ويتواجد فى التصنيف الأول متصدرو المجموعات الأربع وهم مازيمبى والنجم الساحلى وصن داونز والترجى ، وفي التصنيف الثاني الزمالك والأهلي والوداد والرجاء.

وستتجنب المواجهات ، فرق من بلدانها حيث تأهل فريقين من مصر وتونس والمغرب، ووقعوا في نفس التصنيف حيث تواجد الترجي والنجم في التصنيف الأول، وبالتالي لن يلتقيا في الدور المقل، ونفس الأمر مع الأهلي والزمالك فى التصنيف الثاني والوداد والرجاء في الثاني أيضًا.

ويمتلك نادي الترجي أفضلية على كل أندية التصنيف الثاني حيث سبق له التتويج بدوري الأبطال على حساب كل منهم في وقت سابق، حيث فاز على الزمالك في نهائي 1994 والوداد في 2011 و2019 والأهلي في 2018.

والأهلي ، باعتباره ثاني مجموعته فمن المتوقع أن يواجه واحداً من أوائل المجموعات الأخرى وهم مازيمبى الكونغولى او الترجى التونسى او وصن داونز الجنوب أفريقي ، في الوقت الذي ينتظر الزمالك مواجهة امام كلا من النجم الساحلي او الترجي التونسي او صن داونز

وتقام مباريات الذهاب على ملاعب أندية التصنيف الثاني أحد يومي 28 أو 29 فبراير، والعودة على ملاعب أندية التصنيف الأول أحد يومي 6 أو 7 مارس.

اما في الكونفيدرالية ، فيترقب ناديي بيراميدز والمصري مصيرهما ، بعد تأهلهما عن المجموعة الاولي ، فالاول الذي يشارك لاول مرة في بطولة خارجية ، حقق 15 نقطة بالفوز بخمس مباريات مقابل الخسارة في مباراة واحدة كانت أمام بطل نيجيريا ، في المقابل، حصل المصري على البطاقة الثانية بعدما حقق عشر نقاط بالفوز في ثلاث مباريات مقابل التعادل في لقاء والخسارة في مباراتين.

وسيكون طريق بيراميدز محدد حيث سيقابل أحد فرق التصنيف الثاني من المجموعات الثلاث الأخرى وهي النصر الليبي أو زاناكو الزامبي وإنيمبا النيجيري.

في المقابل، سيكون طريق المصري ليس بالسهل عندما يقابل فرق التصنيف الأول أي أمام حوريا كوناكري الغيني أو نهضة بركان وحسنية أغادير المغربيين.

وتقام مباريات الذهاب على ملاعب أندية التصنيف الثاني أحد يومي 29 فبراير او الاول من مارس ، والعودة على ملاعب أندية التصنيف الأول أحد يومي 7 او 8 مارس.