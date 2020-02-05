كاري لام: هونج كونج سوف تفرض حجرا صحيا على كل من يأتي من الصين

قالت رئيسة هونج كونج التنفيذية كاري لام اليوم الأربعاء إن المدينة سوف تفرض حجرا صحيا على كل من يصل إليها من البر الرئيسي الصيني عبر مطاراتها الدولية، ومنهم مواطني هونج كونج والأجانب، وذلك في إطار جهودها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لام القول اليوم الأربعاء إنه سوف يتم البدء في تطبيق الحجر الصحي في الثامن من فبراير الجاري.

وقالت لام إن الوضع "مقلق" وأن الفيروس ينتشر بين السكان الذين لم يسافروا إلى الصين.

وقالت وزيرة الصحة والغذاء صوفيا تشان إنها تعتقد أنه يمكن أن يكون هناك مزيد من حالات العدوى المحلية .

وأضاف لام "الـ14 يوما المقبلة حرجة للغاية، علينا منع الفيروس من التفشي في مدينتنا".

وأعلنت لام عن حزمة تقدر بـ 10 مليون دولار هونج كونج (1.3 مليار دولار) لمن تضرروا من إجراءات المدينة لمواجهة الفيروس.

يشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي بعد يوم من تسجيل هونج كونج أول حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.