وزير التعليم: 70% من دفعة ثانية ثانوي فرحوا جدا بالنتيجة و10% عاملين دوشة

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إنه تم تنقية نتيجة الصف الثاني الثانوي من الطلاب الذين حاولوا الغش فى الامتحانات الإلكترونية، وتم تصحيح ملايين الامتحانات الإلكترونية بشكل إلكترونى فى 5 أيام.

وأضاف الوزير، أن سنوات النقل فى الـ 50 عاما الماضية كانت على مستوى الإدارات ولم يتحدث أحد عن تكافؤ الفرص، مشيرا إلى أنه حاليا يوجد 600 ألف بطل تعلموا من خلال المهارة ولو دخلوا امتحان أجنبى سيحققون تفوقا كبيرا.

وأكد أن هناك عدالة مطلقة فى الامتحانات والتصحيح ووصف الطلاب بالمهرة، وتابع "نحاول أن نمنح الطلاب صورة أمينة لمستواهم، من خلال المقارنة بكل الدفعة وليس زملائه فى الفصل".

ونصح أولياء الأمور بألا يقولوا إن ابنهم سقط وأكد " محدش سقط بل حصل علي مستوى أقل ويحب على الطلاب أن ينسوا الثانوية العامة حاليا".

ونصح الوزير الطلاب بالابتعاد عن الدروس الخصوصية، وقال "الدرس بيضيع وقت وفلوسك ولو عايز تروح براحتك ده قرارك"، وأكد ان 70% من دفعة الصف الثانى الثانوى فرحين جدا و10% فقط "عاملين دوشة"، لانه ضعيف فى المادة ويجب أن لا يلقى باللوم على الوزارة، لافتا إلى أن الوزارة مسكت 580 الف كارت علشان تطلع النتيجة بشكل دقيق.

وأشار إلى إتاحة التظلم على النتيجة إلكترونيا من خلال زر موجود في النتيجة، موضحا أن نسبة استيعاب الطلاب كبيرة جدا وفوق توقع الأهالى كشفت عنه الامتحانات الإلكترونية، لافتا إلى أن 42 مليون محاولة من الطلاب دخلوا على بنك المعرفة للمذاكرة والاطلاع.