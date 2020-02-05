وزير الصحة البريطاني يدعو مواطنيه العائدين من الصين إلى عزل أنفسهم والمكوث في المنازل

دعا وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الأربعاء، المواطنين البريطانيين العائدين من الصين إلى عزل أنفسهم والمكوث في المنازل ، مشيرا إلى أنه يتعين عليهم الاتصال بالإسعاف إذا ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس "كورونا".

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن الوزير قوله ، إنه يتعين على هؤلاء الأشخاص عدم التوجه إلى الأطباء أو قسم الحوادث ، وحالات الطوارئ لتجنب تفشي الفيروس.

وأوضح أنه توجد حالتا إصابة بالفيروس في بريطانيا ، وأنه يتوقع ظهور مزيد من حالات الإصابة بالفيروس ، مؤكدا أن لندن لن تقوم بأي "مجازفات" حسب تعبيره.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية نصحت ثلاثين ألفا من رعاياها أمس الثلاثاء، بمغادرة الصين في أقرب فرصة ، واقترحت حظر سفر البريطانيين للصين.

وأشارت الصحيفة إلى أن نحو 165 بريطانيًا وعائلاتهم لايزالون في إقليم "هوبي" نقطة تفشي الفيروس، وأنه اعتبارًا من اليوم طلب 108 بريطانيين المساعدة لمغادرة الصين.

وقد تم إجلاء 94 بريطانيًا وأسرهم بالفعل من مدينة ووهان الصينية على متن طائرتين وصلتا بريطانيا يومي الجمعة والأحد الماضيين.

يذكر - في هذا الصدد - أن فيروس كورونا تسبب في وفاة 490 شخصًا في الصين ، وإصابة نحو 24 ألفا و324 آخرين حتى الآن.