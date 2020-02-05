جهود مكثفة لكشف غموض مقتل 3 أشخاص بأسيوط في ظروف غامضة

تكثف مباحث أسيوط جهودها لكشف غموض مقتل 3 أشخاص بقرية الشنابلة دائرة مركز أبنوب في ظروف غامضة، عقب قيام سيارة مجهولة بإطلاق أعيرة نارية على المتهمين أثناء جلوسهم أمام منزل أحدهم.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن اسيوط، بلاغا من اللواء منتصرعويضة، مدير المباحث الجنائية، يفيد وقوع حادث إطلاق أعيره نارية بقريه الشنابلة بجوار مستشفى الشنابلة من سيارة مجهولة مرت أمام محل بقالة ملك المواطن حسني رمزي سعيد البالغ من العمر 40 عاما، ما أسفر عن إصابة صاحب محل البقالة ووفاة كلا من العمدة عيسى سيد فرغلي البالغ من العمر 50 عاما وعصام حلمي شحاتة البالغ من العمر 35 عاما وعلي زيدان جلاد البالغ من العمر 40 عاما.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف وتم نقل المصاب وجثث المتوفين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتشكيل فريق برئاسة العميد أحمد الراوي، رئيس مباحث المديرية، والمقدم عبدالمجيد مختار، رئيس المباحث، ومعاونيه "عبدالحميد عبدالناصر وحسين عبدالحكيم وخالد تاج" لكشف ملابسات الحادث، والقبض على المتهمين وفرضت أجهزة الأمن كردونات أمنية حول مداخل ومخارج القرية، وإجراء متابعات للسيارة عن طريق تتبع كاميرات المراقبة على مداخل ومخارج القرية والقرى المجاورة.

وقال مصدر أمني إن التحريات الأولية كشفت أن المصاب والمتوفين غير مرتبطين بخصومة ثارية ولا توجد أية خلافات جنائية ولا سياسية.

وأضاف أنه تم القبض علي عدد من المشتبه فيهم ممن بينهم تعاملات مع المجني عليهم، والتحفظ على الهواتف المحمولة ومناقشة أبناءهم اقربائهم لكشف حول تعاملاتهم مع الآخرين.