في ليلة رأس السنة كانت "ماريا باردلاكيس"، على موعد مع إنجاب مولودها الأول الذي هو أول مولود لليونان بالعام الجديد، ولكن ليس ذلك كل الخبر السعيد لتكتمل فرحة الأم بنيل عطية الحكومة الـ2000 يورو.

ويقول كريستاس زوج ماريا لصحيفة الجارديان البريطانية بعد ما أصبح وزوجته أول حاصلين علي العطية الحكومية إنها أسعد رأس سنة، وإنها أفضل هدية من الزوجة له، مضيفا أن تلك السياسة الجديدة ستعود بالنفع على كثير من الأسر.

وقامت الحكومة اليونانية بالقرار الأخير في سعي لمحاربة وقع أليم قد تصله الدولة المهددة بتقلص سكانها بواقع الثلث، إذ تقول منظمة يوروستات إنه بحلول عام 2050 سيصبح 36% من إجمالي 10.7 مليون نسمة فوق سن الـ60، مع العلم بأن اليونان لم تشهد مثل ذلك التقلص الديمغرافي من قبل إذ كان عدد متخطى عمر الـ60 عام 1970 لا يزيد عن 7%.

وتقول دومنا ميتشيلدو"، القائم مقام وزارة العمال، إن تلك الخطة تهدف الحفاظ على الموارد البشرية للوطن، والنتيجة الإيجابية إذا تجاوبت الأسر ستعني نشوء جيل جديد أكثر حيوية من جيل العجائز بينما سيأدي ذلك لنمو اقتصادي.

وتضيف إنه بين عامى 2010 و2015 هاجر 5000 شاب يوناني للإقامة بأوروبا وأمريكا هربا من حالة البطالة التي وصلت حينها 28% مستطردة، إن خسارة 5% من الشباب المنتج الهر بالعمل والقادر على الإنجاب هو خسارة كبيرة.

ويقول طبيب الولادة، ستيفانوس تشانديكاس، إن الأزمة الاقتصادية التي، أصابت اليونان لها دور كبير بخفض عدد المواليد، إذ أن اتباع اليونان لخطط التقشف قلل ميزانية الصحة بـ40% وهى الأكبر من نوعها ما جعل الخدمات الصحية ضئيلة بالجزر النائية لتقرر نسائها العزوف عن الإنجاب حفاظا على سلامتهن، مضيفا إن معدل المواليد كان متدنيا بالأصل قبل الأزمة.

وتابع: أنه إبان الأزمة قام وفريق مرافق له بزيارة 30 جزيرة يونانية، حيث صدم بمدى قلة النساء الحوامل، وكذلك قلة الأطفال لدرجة أنه في إحدي المدارس كان طفل واحد يحضر طابور الصباح، بينما فى جزيرة تسمي فيرني تعداد سكانها 1000 نسمة لم تكن فيها أي إمرأة حامل بين عامي 2014 و2015، موضحا إنه بعد الدعم المادي لقطاع الصحة مؤخرا أصبح هناك 11 سيدة حامل بالجزيرة.

يذكر أن قرار عطية المواليد سيكلف اليونان 180 مليون يورو سنويا ما يعادل 10% من الناتج القومي، مع العلم بأن القرار يشمل المقيمين من غير اليونانيين وحتى غير الأوروبيين.

ويقول البروفيسور جورج بريفليكاس، بجامعة السوربون، إن التاريخ أثبت إن اليونان قادرة على التغلب على المشكلة الديمغرافية. إذ شهدت تاريخيا تقلصات عديدة بمجتمعاتها، ولكنها حلت ليس بخطط حكومية بل بموجات الهجرة الناتجة عن التغيرات الجيو سياسية بالمناطق المحيط.

ويوضح جورج أبرز موجات الهجرة التاريخية لليونان، ومنها هجرة ملايين الأتراك بعد معركة الجيش اليونانى عام 1922 بأعقاب الحرب العالمية الأولى والموجة الثانية لنصف مليون ألباني في أعقاب تفكك دولة تشيكوسلوفاكيا.

واقترح جورج على الحكومة عمل خطة هجرة ذكية لتكون اليونان مضخة هجرة في أوروبا حسب قوله بأن تستقبل عدد كبير من المهاجرين وتعيد تنشئتهم وتكوين انتماء لليونان لديهم، بالمقابل إرسال اليونانيين لدول أخرى فى أوروبا وأمريكا ليعززوا الوجود اليونانى بكل مكان ولينشروا ثقافتها حول العالم.