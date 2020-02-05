هل يمكن شراء معطف محشو بالريش دون الشعور بالذنب؟

إذا كانت الملابس المصنعة بدون وحشية مهمة بالنسبة لك فيجب أن تكن على دراية ببعض الأشياء بشأن الريش.

ولصناعة سترة أو معطف محشو بالريش، يتحتم على المصنعين الحصول على الريش الناعم من البط والأوز وفي الكثير من الحالات يعرضون الحيوانات لكثير من الألم.

ابحث عن الأختام الدولية مثل "ريسبونسيبل داون ستاندرد" (أر دي إس) و"داونباس 2017" و"جلوبال ترايسابل داون ستاندرد" (جلوبال تي دي اس) وكلها تعد بمعايير مرتفعة في كيفية الحصول على تلك الخامات.

تضمن المنتجات التي تحمل تلك الأختام أنه لم يتم نزع الريش عن الحيوانات وهي حية أو تم إطعامها قسرا لصنع معاطف. وللأسف مازالت مثل تلك الوسائل مسموح بها في أجزاء من أوروبا والصين.

غير أن أختام تلك المنتجات لا تضمن أن الحيوانات حصلت على حياة جيدة. فعلى سبيل المثال، لا يحصل الأوز والبط الذي يستخدم في صناعة الريش على ما يكفي من المياه في الغالب. وبحسب الخبراء، أفضل نهج صديق للحيوانات هو بتجنب منتجات الريش تماما.

هناك منتجات نباتية أو اصطناعية للاختيار من بينها عوضا عن ذلك. نظرا لأن خصائصها الحرارية والعازلة جيدة مثل الريش، والسترات المصنوعة من الألياف الصناعية مثل البوليستر أو الفيسكوز غالبا ما تكون أقل تكلفة.

وأحد البدائل الصديقة للبيئة، مثلا، هي الملابس المصنوعة من ريش النباتات الموجود في أشجار القابوق. ومثل هذه الأشجار تنمو بشكل طبيعي في المناخ الإستوائي، لتجعل من السهل الحصول على الخامة بشكل أخلاقي.