هل تفكر في نقل النباتات الداخلية في الشتاء؟ احذر من البرد

يعد نقل النباتات الداخلية في الشتاء عملا محفوفا بالمخاطر. فأخذ النباتات من مكان داخلي دافئ لطيف إلى الهواء الثلجي يمكن أن يكون بمثابة صدمة لأنظمتها ويمكن أن تموت نتيجة لذلك.

بغض النظر عما إذا كنت تحضر النباتات إلى المنزل للمرة الأولى أو تنتقل إلى منزل آخر، يجب على أي شخص ينقل النباتات المنزلية من مكان لآخر في الشتاء لفها بكمية وفيرة من الورق.

وكلما زادت طبقات الورق التي يستخدمها المرء، كان ذلك أفضل ولا تنس الأًصيص لأنه لن يوفر الحماية الكافية خلال نوبة برد مطولة.

كما ينصح الخبراء بدعم النباتات الكبيرة الكثة بالخيزران لمنع أي براعم أو أوراق كبيرة من الانكسار.

ومن المهم أيضا حماية النباتات الداخلية من التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة وبالتالي التغير من البرد إلى الحر يجب أن يحدث بشكل تدريجي بأقصى قدر ممكن.

وعند الوصول إلى منزلك الجديد يجب أن تزيل أولا التغليف بالكامل ثم تضع النبات في غرفة باردة ومضيئة.

وبعد ساعات قليلة، عندما يتعود النبات الداخلي على مناخ الغرفة ودرجة الحرارة، يمكن وضعه في موقعه المبتغى، ولكن تأكد أنه ليس قريبا من مبرد.