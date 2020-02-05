 تونس تتوصل لتسوية بـ4.8 مليون يورو لتسليم طائرتين عراقيتين تعودان لنظام صدام - بوابة الشروق
الأربعاء 5 فبراير 2020 6:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟
النتـائـج تصويت

تونس تتوصل لتسوية بـ4.8 مليون يورو لتسليم طائرتين عراقيتين تعودان لنظام صدام

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 5 فبراير 2020 - 6:15 م | آخر تحديث : الأربعاء 5 فبراير 2020 - 6:15 م
توصلت تونس إلى تسوية ملف طائرتين عراقيتين رابضتين في مطار توزر جنوب البلاد منذ العام 1991، قبل فترة قصيرة من اندلاع حرب الخليج الثانية.

والطائرتان، إحداهما طائرة بوينج 747 التابعة للرئاسة العراقية في حكم صدام حسين، هما من بين العشرات من الطائرات التي اضطر النظام العراقي لنقلها إلى مطارات في الخارج عام 1991 بسبب إعلان الأمم المتحدة حظرا جويا على العراق في تلك الفترة.

وقال والي توزر أيمن البجاوي لإذاعة "موزاييك" الخاصة اليوم إنه تم الاتفاق مع السلطات العراقية بمنح تونس 8ر4 مليون يورو لتسوية المستحقات المالية للخدمات الأرضية للطائرتين.

وتشمل المفاوضات أيضا تسوية مبالغ مالية مستحقة لتونس عن صادراتها من الأسمنت والنسيج وحقوق العمال التونسيين الذين غادروا العراق بسبب الحرب.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك