توصلت تونس إلى تسوية ملف طائرتين عراقيتين رابضتين في مطار توزر جنوب البلاد منذ العام 1991، قبل فترة قصيرة من اندلاع حرب الخليج الثانية.



والطائرتان، إحداهما طائرة بوينج 747 التابعة للرئاسة العراقية في حكم صدام حسين، هما من بين العشرات من الطائرات التي اضطر النظام العراقي لنقلها إلى مطارات في الخارج عام 1991 بسبب إعلان الأمم المتحدة حظرا جويا على العراق في تلك الفترة.



وقال والي توزر أيمن البجاوي لإذاعة "موزاييك" الخاصة اليوم إنه تم الاتفاق مع السلطات العراقية بمنح تونس 8ر4 مليون يورو لتسوية المستحقات المالية للخدمات الأرضية للطائرتين.



وتشمل المفاوضات أيضا تسوية مبالغ مالية مستحقة لتونس عن صادراتها من الأسمنت والنسيج وحقوق العمال التونسيين الذين غادروا العراق بسبب الحرب.