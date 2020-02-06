المحكمة العليا في ناميبيا تؤيد نتائج الانتخابات الرئاسية

أيدت المحكمة العليا في ناميبيا اليوم نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد نهاية العام الماضى ، وأسفرت عن فوز الرئيس هيج جينجوب بفترة رئاسية ثانية.



وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية ، أن المحكمة العليا استندت في حكمها إلى أن الطاعنين عجزوا عن إثبات أن حزب "سوابى الحاكم" تلاعب في ماكينات التصويت الإلكتروني من أجل تعزيز فرص فوز مرشحه جينجوب في الانتخابات التي جرت في شهر نوفمبر المنصرم ، وأسفرت عن فوزه بــ56 في المائة من الأصوات، فيما حصل منافسه المستقل باندولينى ايتولا على 29 في المائة من الأصوات.



وكان المرشح المستقل علاوة على 3 آخرين من زعماء أحزاب المعارضة في ناميبيا قد طعنوا في نتائج الانتخابات الرئاسية مطالبين المحكمة العليا بإعلان بطلانها والدعوة لإجراء انتخابات جديدة بدعوى حدوث تلاعب .