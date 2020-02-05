 مباشر - قرعة ربع نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية الإفريقية - بوابة الشروق
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مباشر - قرعة ربع نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية الإفريقية

الشروق
نشر فى : الأربعاء 5 فبراير 2020 - 6:28 م | آخر تحديث : الأربعاء 5 فبراير 2020 - 6:35 م

تُقام مساء اليوم الأربعاء مراسم قرعة دور ربع النهائي من دوري الأبطال والكونفيدرالية الإفريقية بأحد الفنادق بمدينة القاهرة.

وتأهل 8 فرق لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا وهم « الأهلي - الزمالك - الترجي الرياضي التونسي - ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي - مازيمبي الكونغولي - النجم الساحلي التونسي - الرجاء المغربي - الوداد المغربي»، أما تأهل 8 فرق لدور الكونفيدرالية وهم « بيراميدز - المصري - حوريا كوناكري الغيني - النصر الليبي - نهضة بركان المغربي - زاناكو الزامبي - حسنية أغادير المغربي - إنيمبيا النيجيري».

 

- باقي 30 دقيقة على انطلاق مراسم القرعة


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