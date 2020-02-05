مباشر - قرعة ربع نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية الإفريقية

تُقام مساء اليوم الأربعاء مراسم قرعة دور ربع النهائي من دوري الأبطال والكونفيدرالية الإفريقية بأحد الفنادق بمدينة القاهرة.
وتأهل 8 فرق لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا وهم « الأهلي - الزمالك - الترجي الرياضي التونسي - ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي - مازيمبي الكونغولي - النجم الساحلي التونسي - الرجاء المغربي - الوداد المغربي»، أما تأهل 8 فرق لدور الكونفيدرالية وهم « بيراميدز - المصري - حوريا كوناكري الغيني - النصر الليبي - نهضة بركان المغربي - زاناكو الزامبي - حسنية أغادير المغربي - إنيمبيا النيجيري».
- باقي 30 دقيقة على انطلاق مراسم القرعة