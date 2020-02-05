 ترامب: سيتم تحطيم قبضة الاستبداد للرئيس الفنزويلي - بوابة الشروق
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ترامب: سيتم تحطيم قبضة الاستبداد للرئيس الفنزويلي

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
د ب أ
نشر فى : الأربعاء 5 فبراير 2020 - 6:24 ص | آخر تحديث : الأربعاء 5 فبراير 2020 - 6:24 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "قبضة الاستبداد" للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سيتم "تحطيمها وكسرها".

وانتقد ترامب خلال خطاب حالة الاتحاد السنوي، مادورو وقدم زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو للحضور بمبنى الكونجرس، وسط تصفيق من الحزبين.


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