الحكومة: لا توجد أي حالات مصابة بفيروس كورونا في مصر حتى الآن

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، استعدادات مصر لمواجهة فيروس كورنا المُستجد، مؤكدة أنه حتى الآن لا يوجد تسجيل لأى حالات مشتبه فيها أومؤكدة داخل مصر مصابة بفيروس الكورونا المستجد "2019-nCoV".

وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم رفع درجة الإستعداد بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول (جوية/ بحرية/ برية)، ويتم مناظرة جميع الحالات القادمة من مناطق متأثرة بالمرض للإكتشاف المبكر لأي حالة وافدة، كما أن الوزارة تقوم بمراقبة الوضع الوبائى العالمى على مدار الساعة، كما أشارت الوزيرة إلى الموقف الوبائي العالمي من فيروس الكورونا المستجد حتى اليوم 5 فبراير الجارى.

ولفتت إلى أن الخطة التنفيذية لاستقبال المصريين الراغبين في العودة من الصين، إرتكزت على عدة محاور منها، اختيار المكان الأنسب كمقر اقامة للوافدين ومستشفي الإحالة، والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات وشركاء إدارة الأزمة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة عودة المصريين الراغبين فى العودة من ولاية ووهان الصينية إلى أرض الوطن.

وأضافت أن محاور الخطة التنفيذية لاستقبال المصريين الراغبين في العودة من الصين، تضمنت أيضاً تهيئة مقر الاقامة (الحجر الصحي) ومستشفى الإحالة، حيث تم تحديد فندق بمطروح كمقر للاقامة، حيث تم تقسيم الفندق إلى 3 أبراج، 2 منها تم تخصيصها لاقامة المصريين الوافدين من الصين، والآخر تم تخصيصه لفريق الإخلاء الجوي المصاحب للعائدين والمتعاملين مع الوافدين منذ وصولهم حتي تسكينهم بمقر الإقامة (الحجر الصحي).

كما جرى إقامة مجمع عيادات طبية (باطنة / أمراض صدرية / أطفال) بكل برج من الأبراج الثلاثة، هذا إلى جانب صيدلية لتقليل حركة الوافدين، وفقاً لمعايير مكافحة العدوى، كما تم تزويد المجمع الطبي بعيادة نساء لرعاية السيدات الحوامل، وإنشاء معمل تحاليل مركزي، وإتاحة 3 مخازن فرعية للمستلزمات الطبية والمهمات اللوجسيتية، بالإضافة إلى مخزن رئيسي، والدفع بعدد 4 سيارات إسعاف ذاتية التعقيم و25 سيارة اسعاف برعاية مركزة، فضلاً عن توفير خدمات النظافة من خلال الشركات المتخصصة.

وأشارت إلى أنه تم تحديد مستشفى النجيلة المركزي، لتكون مستشفي الإحالة، وتحويلها الي مستشفى فائقة الرعاية، تتضمن 56 سرير عناية فائقة مجهزة بأحدث الأجهزة، و3 حضانات بأجهزة تنفس صناعي، إلى جانب 6 عيادات خارجية، وغرفتي عمليات، وغرفة عمليات نساء وتوليد، بالاضافة إلى معمل فيروسات متقدم، وفرق عمل طبية وإدارية ( 110 أفراد ) مدربة علي عمليات الإحالة والبروتوكولات العلاجية والوقائية.

ونوهت الوزيرة إلى محور الإخلاء الجوي والادارة الميدانية لمقر الإقامة ومستشفى الإحالة، مشيرة إلى أن الطائرة وصلت إلى مطار العلمين مساء يوم 3 فبراير الجارى، وعلى متنها 302 راكب (291 + 11 طفل أقل من سنتين)، وتم اتباع كافة الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى بدءًا من إنزال الركاب على سلم الطائرة، وذلك من خلال الفرق المجهزة من وزارة الصحة بعدد 25 فرداً مخصصين لقياس درجات الحرارة وإمداد الركاب بالماسكات والمواد المطهرة، مع تطهير المتعلقات والحقائب.

وقالت إنه تم رقمنة بيانات الوافدين المصريين من الصين للمتابعة اللحظية لحالتهم الصحية، كما أن الوزارة قامت بتوفير أماكن لتقديم الخدمة الطبية البديلة عن مستشفى النجيلة المركزي من خلال الدفع بـ26 عيادة متنقلة بمناطق (النجيلة/ براني/السلوم).