تمكن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بالاشتراك مع شرطة السياحة والآثار من ضبط عاطل بحوزته 269 قطعة أثرية بالمنيا.



كانت وردت معلومات لضباط قطاع الأمن العام، وضباط إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تفيد بحيازة عاطل 26 عاما، مقيم دائرة مركز مطاي، بعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد الإتجار وعرضها للبيع على راغبي الثراء السريع.



وبتقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارتي البحث لجنائى بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار وأمن المنيا أسفرت عن ضبطه بمسكنه وبحوزته 269 قطعة أثرية شملت: 26 تمثال أشكال وأحجام مختلفة من "الجرانيت، الفخار الحجر الجيري، النحاس، البازلت، الفيانس، ترجع للعصور الفرعونية واليونانية الرومانية، 17 تميمة من "الفيانس، الحجر الجيري" جميعها ترجع للعصر الفرعوني، 226 عملة نحاسية وبرونزية جميعها ترجع للعصراليوناني الروماني.



وبعرض المضبوطات على مفتشي آثار المنيا أفادوا بأثريتها وأنها تخضع لأحكام قانون حماية الأثار.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.