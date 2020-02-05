إزالة 23 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بفرشوط في قنا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط شنت حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع قوات الشرطة من مديرية أمن قنا، أسفرت عن إزالة 23 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة.



وأوضح المحافظ أن الحملة نجحت في إزالة 15 حالة تعدٍ بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمساحة 3780 مترًا مربعًا، وإزالة 8 حالات تعدٍ بالمباني على أراضي أملاك الآثار بمساحة 2035 مترًا مربعًا.



ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الموجة الخامسة عشر لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة واسترداد حق الشعب بمختلف مراكز ومدن المحافظة.



وأضاف «المحافظ» أن إجمالي عدد الحالات التي تم إزالتها منذ بدء الموجة 15 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وحتى الآن بلغت 9 حالات تعدٍ بالزراعة بمساحة 153 فدانًا و20 قيراطًا، بالإضافة إلي إزالة 65 حالة تعدٍ بالمباني بمساحة 52873 مترًا مربعًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة.