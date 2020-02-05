18 لاعبا في قائمة بيراميدز أمام الأهلي

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لبيراميدز، عن قائمة مباراة فريقه أمام الأهلي في اللقاء، المقرر اقامته غدًا الخميٍس، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ16 للدوري الممتاز.

وضمت القائمة 18 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد دعدور.

خط الدفاع: رجب بكار- أحمد أيمن منصور - علي جبر - عبد الله بكري - طارق طه - محمد حمدي - ولفريد كانون.

خط الوسط: إبراهيم حسن - نبيل عماد دونجا - عمر جابر - عمر العيوني - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمود حمادة.

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس.

ويدخل بيراميدز المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 26 نقطة في جدول ترتيب الدوري الممتاز.