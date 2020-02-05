دفاع بلعيد والبراهمي في تونس: نرى علاقات جوفية بين النهضة وأنصار الشريعة

قال محامي وعضو هيئة الدفاع عن السياسي الراحل شكري بلعيد اليوم الاربعاء إن الهيئة ترى علاقات ترابط بين حركة النهضة والتنظيم المصنف ارهابيا "أنصار الشريعة".

وقال المحامي رضا الرداوي ، في المؤتمر الصحفي اليوم، إن وزارة الداخلية، خلال حكم حركة النهضة تباطأت في تصنيف التنظيم ارهابيا بعد اغتيال شكري بلعيد في السادس من فبراير عام 2013.

واغتيل السياسي اليساري بلعيد أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين، وأحد أبرز المعارضين للحكومة التي قادتها حركة النهضة الاسلامية إبان انتخابات 2011، بالرصاص على أيدي متشددين أمام مقر سكنه.

وقال الرداوي: "لم يعلن وزير الداخلية في المؤتمر الصحفي بعد الاغتيال يوم 26 شباط/فبراير 2013 التنظيم ارهابيا إذ بقي تنظيم أنصار الشريعة يمارس نشاطه العلني إلى أن أنجز المهمة الثانية لاغتيال الشهيد محمد البراهمي يوم 25 تموز/يوليو في نفس العام".

وكان وزير الداخلية آنذاك والقيادي في حزب حركة النهضة علي العريض، أعلن رسميا تصنيف أنصار الشريعة تنظيما ارهابيا يوم 27 أغسطس، إثر ثبوت تورطه في الاغتيالين كما أعلن عن ذلك في مؤتمر صحفي.

وقال المحامي: "العلاقات بينهما جوفية (النهضة وانصار الشريعة) ولا يمكن أن تكون معلنة لأنها تتعلق باغتيالات وجرائم".

وتابع عضو هيئة الدفاع :"اكتشفنا أن أحد المتهمين كان يعمل بمنزل راشد الغنوشي (زعيم حركة النهضة) وفي نفس الوقت يلتقي كمال القضقاضي (متهم رئيسي) ويتدرب معه على السلاح ولهم صور مشتركة".

والقضقاضي قتل مع عناصر إرهابية أخرى في عملية أمنية لمكافحة الإرهاب بجهة رواد على أطراف العاصمة يوم الرابع فبراير 2014، وفي منطقة لا تبعد كثيرا عن مقر سكن السياسي الراحل والنائب في البرلمان محمد البراهمي.

وأوضح المحامي: "العلاقات الجوفية تسمح لنا بالاعتقاد أن هذا الملف كان يفترض أن يكون مطروحا في قضية اغتيال شكري بلعيد".

وتتهم هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي الحزب الاسلامي بالمسؤولية السياسية عن الاغتيالات بينما تنفي حركة النهضة اي ضلوع لها في تلك الجرائم.