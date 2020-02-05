الولايات المتحدة تمنع قاضيا بلغاريا من الدخول لأراضيها لتورطه في قضايا فساد

منع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قاضيًا بلغاريًا من دخول الولايات المتحدة بسبب تورطه في قضايا فساد.



وقال بومبيو - في بيان له، اليوم الأربعاء، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن زوجة وابنة قاضي المحكمة الجنائية المتخصصة "أندون ميتالوف" لن يُسمح لهما كذلك بدخول الولايات المتحدة.



وأضاف بومبيو، في بيانه، أن "ميتالوف متورط في أعمال فاسدة قوّضت حكم القانون وأساءت بشدة إلى استقلالية المؤسسات الديمقراطية في بلغاريا".



وكان ميتالوف قد أصدر أمرًا قضائيًا في نوفمبر الماضي سمح لرئيس منظمة مؤيدة لروسيا في بلغاريا بالسفر إلى العاصمة موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.