٥ ملايين يورو قيمة تكلفة الفار في مصر

كشف، أحمد عبدالله، عضو اللجنة الخماسية، المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن تكلفة تطبيق تقنية الفيديو الـvar، مشيرًا إلى أن تطبيقه سيكون في البداية على ملعبي القاهرة والسلام.

وقال عبدالله، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون سبورت": "تكلفتها ٤ ملايين و٢٥٠ ألف يورو لمدة ثلاثة سنوات ونصف، بعدها يحق لنا شراء السيارات الأربعة التي نستأجرها لتطبيق تقنية الفيديو، وقتها سندفع ٦٠٠ ألف يورو إضافية، هذا أفضل عرض وصلنا".

وأضاف: "الفار سيطبق في الدوري والكاس هذا الموسم، حصلنا على موافقة تقنية بتطبيقه في ملعبي القاهرة والسلام، وكل ملاعب الدوري ستكون مجهزة لتطبيق تقنية الفيديو، والتكلفة يتحملها اتحاد الكرة".

يذكر أن جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، أكد في تصريحات تلفزيونية له، أن تطبيق تقنية الفار في الدوري يتطلب العديد من الإجراءات ومنها توفير العدد الكافي من الحكام لاستخدامها بالشكل الأمثل.