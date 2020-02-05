«أسوشيتد برس»: تركيا ترسل مقاتلى «داعش» و«القاعدة» إلى ليبيا

كشفت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية اليوم، أن تركيا ترسل حاليا مقاتلين سوريين تابعين لجماعات مسلحة مثل تنظيمى «القاعدة» و«داعش» لدعم حكومة فايز السراج ضد الجيش الوطنى الليبى.

ونقلت الوكالة عن قياديين فى ميليشيات ليبية (لم تسمهما) القول إن تركيا أرسلت أكثر من 4 آلاف مقاتل أجنبى إلى طرابلس، وأن العشرات منهم «يتبنون أفكارا متطرفة».

وكشف القياديان عن أن انقساما حدث داخل الميليشيات الليبية حول قبول المتطرفين فى صفوفها من عدمه، حيث يرى البعض أن خلفية المقاتلين ليست مهمة «بما أنهم جاءوا للمساعدة فى الدفاع عن العاصمة»، فيما يرى آخرون أن المقاتلين القادمين سيشوهون صورة حكومة السراج.

من جانبه، قال مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان، رامى عبدالرحمن، إن المرصد رصدت وجود 130 مسلحا على الأقل ينتمون إلى تنظيمى «داعش» أو «القاعدة» من بين 4700 مرتزق سورى تدعمهم تركيا للقتال مع حكومة السراج.

وأوضح عبدالرحمن أن عناصر «داعش» انضموا إلى ما يسمى «الجيش الوطنى السورى»، وهو تحالف مختلط شكّلته تركيا من مختلف الفصائل الذين يقاتلون ضد الحكومة السورية.

فى سياق متصل، وصل وزير الخارجية الجزائرى، صبرى بوقادوم، اليوم، إلى مدينة بنغازى،لإجراء مباحثات حول الأزمة الليبية.

ونشرت وسائل إعلام ليبية صورا للحظة وصول بوقادوم إلى مطار بنغازى، حيث كان فى استقباله وزير الخارجية فى الحكومة الليبية المؤقتة، عبدالهادى الحويج وقائد القوات الجوية، اللواء صقر الجروشى.

والتقى بوقادوم مع قائد الجيش الوطنى، المشير خليفة حفتر، ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبدالله الثنى.

ووجه بوقادم دعوة لحفتر لزيارة الجزائر وبحث معه سبل حل الأزمة الليبية عبر ملتقى ترعاه الجزائر يجمع الأطراف الليبية.

إلى ذلك، أفاد مصدر عسكرى لوكالة «سبوتنيك» الروسية أن دعوة حفتر جاءت بعد توجه عدد من الضباط الليبيين إلى الجزائر لتقديم معلومات ذات قيمة عالية عن عدد من الإرهابيين من الحاملين للجنسية الجزائرية، أبرزهم أبو مصعب عبدالداود ومختار بلمختار.