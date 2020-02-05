شالكه يحقق في إدعاءات الإساءة العنصرية ضد لاعب هرتا برلين

أعلن نادي شالكه الألماني اليوم، الأربعاء، أنه فتح تحقيقا في ادعاءات تعرض جوردان توروناريجا، لاعب هرتا برلين، لإساءات عنصرية خلال مباراة الفريقين في بطولة كأس ألمانيا.

وتغلب شالكه على ضيفه هرتا برلين 3 / 2 مساء أمس الثلاثاء في مباراة استمرت لوقت إضافي ضمن منافسات دور الستة عشر ببطولة الكأس.

وأكد شالكه أنه يتعامل مع ادعاءات توروناريجا "بجدية شديدة"، بالتعاون مع الشرطة المحلية وخدمات الأمن ومصادره الداخلية.

وذكر مجلس إدارة نادي شالكه في بيان "لا تسامح إزاء مثل هذا السلوك. سنفعل ما بوسعنا للوصول إلى من تسببوا في ذلك، وسنفرض عقوبات."

وأضاف: "مثل هذا السلوك لا ينتهك فقط القواعد والمبادئ في استاد شالكه، وإنما يتعارض أيضا مع جميع ما لدينا من قيم. سنرد بفرض عقوبات وسنقدم تقريرا بشأن الأحداث وفقا لذلك."