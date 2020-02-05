وزير الخارجية الجزائري يصل بنغازي للقاء حفتر

وصل وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، صباح الأربعاء، إلى بنغازي للقاء قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، وذلك حسبما ذكرت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.