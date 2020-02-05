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وزير الخارجية الجزائري يصل بنغازي للقاء حفتر

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 5 فبراير 2020 - 12:20 م | آخر تحديث : الأربعاء 5 فبراير 2020 - 12:20 م

وصل وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، صباح الأربعاء، إلى بنغازي للقاء قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، وذلك حسبما ذكرت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.


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