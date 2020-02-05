وزير الخارجية الجزائري يصل بنغازي للقاء حفتر

الأكثر قراءة
شارلي آدم يختار «التضحية بصلاح» حال رغبة ليفربول في التعاقد مع مبابي
دارين بينت: رأيت مواقف من صلاح «عليه تجاوزها».. أفضل بيعه عن ماني وفيرمينيو
الأهلي: تفاصيل التعاقد مع استادات «انتهت».. ومفاجآت للجماهير خلال أيام
السجن 6 أعوام لعاطل «هتك عرض» طالبة في الإسكندرية
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
وصل وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، صباح الأربعاء، إلى بنغازي للقاء قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، وذلك حسبما ذكرت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.