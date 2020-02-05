باريس: مقترحات إصلاح عملية توسيع الاتحاد الأوروبي «إشارة إيجابية»

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رحب مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالقواعد الجديدة المقترحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، واعتبرها "خطوة أولى مهمة" صوب مزيد من التوسع، وذلك بعد شهور من معارضة فرنسا لفتح محادثات عضوية مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية.

وقال مصدر في مكتب ماكرون إن المقترحات التي وضعتها المفوضية الأوروبية تمثل "تغيرا مهما وإشارة إيجابية".

وقال المصدر إن القواعد المقترحة تجعل مراحل عملية منح العضوية قابلة للتغيير، وتزيد من دور الدول الأعضاء في العملية بما يتوافق مع مطالب فرنسا العام الماضي.

وأضاف المصدر أن فرنسا تؤيد فتح محادثات عضوية مع دول غير أوروبية بمجرد "إعادة التفكير" في عملية الانضمام وفي "طريقة عمل الاتحاد الأوروبي نفسه".