ألمانيا: مظاهرة لحماة البيئة لمنع سيمنس من المشاركة في مشروع لتعدين الفحم

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تظاهر نحو 300 شخص من ناشطي حماية البيئة اليوم الأربعاء في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا للأعراب عن احتجاجهم على المشاركة الضئيلة نسبيا لشركة سيمنس في مشروع كبير لاستخراج الفحم في استراليا.

وأعرب المتظاهرون عن احتجاجهم بالغناء وتشابك الأيدي والقفز، وجاءت المظاهرة قبالة الصالة الأولمبية في ميونخ حيث تنعقد الجلسة السنوية للجمعية العامة لمساهمي سيمنس.

ووقف المتظاهرون أمام مدخل الصالة ورفعوا لافتات ورددوا شعارات للمساهمين مثل " نحن لسنا بحاجة إلى الفحم" و" سيمنس محفز للحريق بالنسبة لمجرمي المناخ".

وشكل قطاع كبير من المتظاهرين سلسلة بشرية للفت الانتباه إلى مطالبهم، وينتمي المتظاهرون إلى تحالفات مختلفة مثل "أيام جمع من أجل المستقبل" و"كومباكت" و"جرين بيس" و"تمرد للتصدي للانقراض".

وقال متحدث باسم الشرطة إنه لم يعد بالإمكان الوصول إلى مدخل الصالة بعد فترة وجيزة بسبب المحتجين.

ومن المنتظر تنظيم احتجاجات أخرى على مدار اليوم حتى داخل الجمعية العامة.

وتتوجه هذه الاحتجاجات ضد عقد أبرمته سيمنس بقيمة نحو 18 مليون يورو لتوريد أجهزة إشارات المرور للسكك الحديدية لصالح مشروع استخراج الفحم الذي تنفذه شركة أداني الهندية في مقاطعة كوينزلاند بالقرب من الحاجز المرجاني الكبير.

وواجه بناء هذا المنجم الذي يثير جدلا حادا، مشاكل قضائية وتنظيمية وتعبئة لمنظمات لا تكف عن إدانة تأثيره على البيئة.