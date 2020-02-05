 تحرير 145 محضرا مخالفا خلال حملة لرفع الإشغالات بملوي المنيا - بوابة الشروق
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تحرير 145 محضرا مخالفا خلال حملة لرفع الإشغالات بملوي المنيا

ماهر عبد الصبور:
نشر فى : الأربعاء 5 فبراير 2020 - 1:47 م | آخر تحديث : الأربعاء 5 فبراير 2020 - 1:47 م

نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوي بالمنيا، حملة مكبرة على الأسواق وبعض المحلات العامة والتجارية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 145 محضرا مخالفا تنوعت ما بين (إزالة إدارية، إشغالات، محلات تعمل بدون ترخيص، بائع متجول).

من ناحية أخرى، تواصل الوحدة المحلية جهودها في متابعة حالة النظافة العامة حيث نظمت الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية حملة مكبرة للنظافة والتجميل بشارع 26 يوليو بحي غرب ملوي وعدد من قرى المركز تم خلالها رفع المخلفات والقمامة من نقاط التجميع ونقلها للظهير الصحراوي حفاظاً على المظهر الجمالي للمركز وخلق بيئة نظيفة خالية من التلوث.


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