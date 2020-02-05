البنك المركزي التايلاندي يخفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساسية

أعلن البنك المركزي في تايلاند، اليوم الأربعاء، خفض معدل الفائدة لمستوى قياسي، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا المتحور وموجة الجفاف التي تعرقل النمو الاقتصادي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البنك خفض معدل الفائدة بواقع 25 نقطة أساسية إلى 1%، فيما يعد ثالث خفض لمعدل الفائدة خلال الخمسة اجتماعات الأخيرة لمجلس إدارة البنك.

وقال مساعد محافظ البنك تيتانون ماليكاماس للصحفيين" خفض معدل الفائدة سوف يساعد في مواجهة الوضع الاقتصادي الحالي".

ويشار إلى أن تفشي فيروس كورونا أثر بصورة كبيرة على قطاع السياحة في تايلاند، مما يقوض التوقعات بالنسبة لنمو الاقتصاد.

كما أن المسؤولين يواجهون أسوأ أزمة جفاف منذ أربعة عقود، مما أدى لإرجاء تطبيق الموازنة السنوية التي تقدر بـ 2ر3 تريليون بات ( 103 مليار دولار) وانخفاض الصادرات.

وكانت بيانات قد نٌشرت في وقت سابق من اليوم أظهرت أن الشعور بالثقة في الاقتصاد لدى المواطنين التايلانديين تراجع للشهر الـ11 على التوالي في يناير الماضي، وذلك حتى قبل أن يخلف تفشي فيروس كورونا الجديد تأثيرا على الاقتصاد.

وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إنها سوف تدرس طرح مبادرات جديدة لدعم الاقتصاد. ويذكر أن الائتلاف الحاكم أعلن عن خطوات تحفيزية بقيمة أكثر من 10 مليار دولار على مدار الأشهر القليلة الماضية.