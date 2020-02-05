 شركة كاثي باسيفيك تطلب من27 ألف موظف لديها القيام بعطلة لمدة 3 أسابيع - بوابة الشروق
الأربعاء 5 فبراير 2020 12:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟
النتـائـج تصويت

شركة كاثي باسيفيك تطلب من27 ألف موظف لديها القيام بعطلة لمدة 3 أسابيع

كاثي باسيفيك للطيران
كاثي باسيفيك للطيران
هونج كونج - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 5 فبراير 2020 - 11:35 ص | آخر تحديث : الأربعاء 5 فبراير 2020 - 11:35 ص

طالبت شركة كاثي باسيفيك للطيران 27 ألف من موظفيها القيام بعطلة لمدة 3 أسابيع غير مدفوعة الأجر في المستقبل القريب، لمساعدة الشركة في مواجهة التراجع الكبير في الرحلات الجوية في ظل تقييد حركة الطيران الجوي لمنع تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد.

وقال المدير التنفيذي للشركة اوجوستوس تانج في رسالة مصورة موجهة للعاملين بالشركة، التي مقرها هونج كونج " أتمنى من جميع العاملين المشاركة والتكاتف لمواجهة التحديات الحالية".

وكانت الشركة، أعلنت أمس الثلاثاء، أنه سيتم خفض عدد رحلاتها الجوية الدولية بنسبة 30% وبنسبة 90% داخل الصين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك