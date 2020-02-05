الصين تدعو المجتمع الدولي لتهيئة بيئة صالحة لتطوير تقنية الجيل الخامس للاتصالات

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ اليوم الأربعاء، إن تقنية الجيل الخامس تعد اتجاها مهما لتطوير التقنية المعلوماتية ويجب على المجتمع الدولي توفير بيئة منفتحة وعادلة وغير تمييزية تقوم على الاحترام والثقة المتبادلين لتطوير هذه التقنية، للمشاركة في الثورة العلمية والتقنية الجديدة وتحقيق منافع مشتركة وتنمية مشتركة.

وأضافت يينغ – في تصريح لها اليوم تعليقا على تقرير حول (أمن الاتصالات للجيل الخامس) نشرته هيئة أبحاث صينية - أن التقرير يلخص بشكل منهجي التكنولوجيا الأساسية للجيل الخامس إضافة إلى تطبيقاتها المختلفة والمخاطر الأمنية المحتملة، كما يطرح مفاهيم الأمن والإجراءات لضمانه ويعرب عن التطلعات لتعزيز التعاون بين الأطراف المعنية لدفع تطوير تقنية الجيل الخامس والارتفاع بمستوى الأمن لهذه التقنية.