الإمارت ولوكسمبوج تبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان مع وزير خارجية لوكسمبورج جان أسلبورن مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد وزير الخارجية الإماراتي - خلال لقاء، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الأربعاء - بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة.

من جهته، أعرب جان أسلبورن عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون المشترك مع الإمارات في مختلف المجالات.. منوها بالمكانة الرائدة التي تحتلها الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي والإنجازات التي حققتها في المجالات كافة.