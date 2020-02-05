النمسا تبحث آليات تفعيل دور الأمم المتحدة فى قضايا السلم والتنمية الدولية

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وصفت وزارة الخارجية النمساوية اليوم الاربعاء لقاء الكسندر شالينبرج وزير الخارجية مع أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك بأنه لقاء متميز تم خلاله تبادل وجهات النظر حول أليات تفعيل دور الأمم المتحدة في قضايا السلم والتنمية حول العالم.

وقال بيان للخارجية اليوم إن جوتيريش وشالينبرج بحثا أيضا أهمية التعاون متعدد الأطراف وخاصة فيما يتعلق بنزع السلاح وتعزيز الجهود الدبلوماسية في مكافحة تغير المناخ.

وأضاف البيان أن النمسا والأمم المتحدة اتفقتا على دعم دور المنظمة الأممية كمنصة فريدة لمواجهة جميع التحديات الرئيسية في العالم.