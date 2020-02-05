الاتحاد الأوروبي يرفض خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط وضم الأراضي

رفض الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء أجزاء من الخطة الأمريكية الجديدة للسلام في الشرق الأوسط قائلا إن الخطة تخالف ”المعايير المتفق عليها دوليا“ وإن ضم إسرائيل لأي أرض فلسطينية سيبقى محل نزاع، مما أثار رد فعل غاضبا من إسرائيل التي دعمت بقوة المقترح الأمريكي.

وقوبلت الخطة، التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي برفض صريح من الفلسطينيين. وتقدم الخطة لإسرائيل معظم ما سعت من أجله خلال عقود من الصراع، بما في ذلك جميع الأراضي الفلسطينية التي أقامت عليها مستوطناتها.

وفي الأسبوع الماضي قال الاتحاد الأوروبي، الذي يقضي في الغالب وقتا لإبداء رأيه في التطورات الدولية لاحتياجه لإجماع الدول الأعضاء فيه وعددها 27 دولة، إنه يحتاج لدراسة خطة ترامب قبل أن يحكم عليها.

وأعلن الاتحاد الأوروبي موقفه من الخطة يوم الثلاثاء في بيان أصدره مسؤول السياسة الخارجية في التكتل الأوروبي خوسيب بوريل.

وقال بوريل في البيان ”لإقامة سلام عادل ودائم لا بد من حسم قضايا الوضع النهائي الباقية دون حل عبر مفاوضات مباشرة بين كلا الطرفين“ مشيرا إلى أن من بين تلك القضايا التي لا تزال محل نزاع حدود الدولة الفلسطينية والوضع النهائي للقدس.



ومضى بوريل قائلا ”المبادرة الأمريكية، كما تم الإعلان عنها يوم 28 يناير كانون الثاني، تبعد عن تلك المعايير المعترف بها دوليا“. وأضاف ”لا يمكن لأي خطوات باتجاه الضم، إذا نُفذت، أن تمر دون منازع“.

وردت إسرائيل بحدة على تصريحات بوريل وهو إسباني تولى منصبه في بداية ديسمبر كانون الأول.

وكتب المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليور هيات على تويتر ”حقيقة اختيار الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي خوسيب بوريل استخدام لغة تتسم بالتهديد تجاه إسرائيل، بعد فترة قصيرة للغاية من توليه منصبه وبعد ساعات فحسب من اجتماعاته في إيران، أمر مؤسف وغريب على أقل تقدير“.

وأضاف ”انتهاج مثل هذه السياسات والسلوك هو أفضل طريقة لضمان تقليص دور الاتحاد الأوروبي في أي عملية“.

وتميل سياسة الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط إلى الحذر لأن التكتل الأوروبي يضم دولا تختلف درجات تعاطفها مع الفلسطينيين وإسرائيل.



وبالفعل اعترفت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطينية على الرغم من أن الاتحاد ككل يقول إن هذه المسألة يجب أن تُحل في محادثات السلام.

وأدان الاتحاد الأوروبي قرار ترامب في عام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل قائلا إن واشنطن ابتعدت عن وضعها كوسيط للسلام.



