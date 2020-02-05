مصرع شخصين على الأقل وإصابة 4 آخرين بسبب سوء الأحوال الجوية وسط أوروبا

لقي ما لا يقل عن شخصين مصرعهما، فيما أصيب أربعة آخرون بجروح وسط أوروبا بسبب سوء الأحوال الجوية من هبوب رياح شديدة وسقوط أمطار غزيرة وثلوج تشهدها المنطقة.

ففي سلوفينيا، أدت الرياح في بلدة /مييافا/ شرقي البلاد إلى حدوث اضطرابات في موقف للحافلات ما أسفر عن مصرع طفل وإصابة آخر بجروح خطيرة.

كما أبلغت السلطات في جمهورية التشيك عن اضطرابات كبيرة بسبب تساقط الثلوج، حيث سقطت شجرة على طريق شمال العاصمة /براغ/ واصطدمت بسيارة، ما أدى إلى مقتل سائقها.

وانقلبت حافلة تنقل 12 راكبا في شمال غربي جمهورية التشيك، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، كما يعاني 16 ألفا و500 أسرة من انقطاع التيار الكهربائي لبعض الأوقات.

وأغلق الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى ألمانيا بالقرب من مدينة /أوستي ناد لابم/ الواقعة شمالي التشيك، مسببًا ازدحاما دام عدة ساعات.