الصين تقترب من احتواء كارثة «كورونا» بعد وفاة 490 حالة

وصول عدد المصابين إلى 24 ألف حالة.. وخروج 892 مريضا من المستشفيات الصينية بعد تعافيهم

«الصحة العالمية» تدعم 24 دولة بآلاف الكمامات والسترات الواقية.. واليابان تعلن إصابة 10 أشخاص بالفيروس على متن باخرة سياحية.. واحتجاز باخرة أخرى فى هونج كونج

اقتربت الصين من احتواء أزمة تفشى فيروس كورونا المتحور الجديد، بعد إعلان فريق بحثى صينى، اليوم، عن التوصل لدواء فعال لمكافحة الفيروس الجديد، بالتزامن مع ارتفاع عدد ضحايا الفيروس فى الصين إلى 490 حالة وفاة، فيما علقت شركتا طيران أمريكيتان الرحلات إلى هونج كونج بعد وفاة أول حالة إصابة هناك، واحتجزت اليابان سفينة سياحية بعد اكتشاف عشر حالات مصابة بالفيروس على متنها.

وقال تلفزيون الصين المركزى: إن فريق بحث من جامعة جيجيانج الصينية، توصل إلى «دواء فعال وحاسم» لمكافحة فيروس «كورونا»، وقد نجح فى التجربة على البشر شرق البلاد، بحسب ما نقله موقع «روسيا اليوم» الإخبارى.

ووصل أعضاء من الفريق البحثى، الذى يرأسه لى لان جوان، إلى مدينة ووهان لتوسيع رقعة استخدام الدواء الجديد فى مكافحة «كورونا».

من جهته، شدد نائب رئيس مستشفى جيجيانج، تشن زوينج، على أنه لا يجب استخدام الدواء الجديد دون إشراف وتوجيه طاقم صحى متخصص.

من جانبها، قالت جياو يا هوى المسئولة بلجنة الصحة الوطنية الصينية فى مؤتمر صحفى فى بكين، إنه يتم استخدام مزيج دوائى يضم علاجات للأعراض والعلاج المضاد للفيروس، مع علاج يضم الطب الصينى التقليدى والطب الغربى وعلاجات داعمة، من بينها استخدام الجهاز التنفسى الصناعى وترشيح الدم والأكسجة الغشائية خارج الجسم لمرضى الحالات الحرجة، وأضافت أن هذا المزيج الدوائى أثبت فاعليته فى حالات عديدة بحسب وكالة «شينخوا» الصينية.

وقالت جياو «لقد سرعنا التجارب والبحث لأساليب العلاج لمكافحة فيروس كورونا الجديد، بهدف تطبيق أساليب فعالة للممارسات السريرية فى أسرع وقت ممكن».

واستطردت جياو، أنه من المحتمل حدوث بعض التقلبات فى عدد المرضى الذين خرجوا حديثا وعدد الوفيات الجدد، ولكن هذا أمر طبيعى فى ضوء تطور المرض.

إلى ذلك، أعلنت لجنة الصحة الوطنية فى الصين وفاة 65 حالة جديدة مما يرفع عدد الوفيات فى بر الصين الرئيسى إلى 490 معظمها فى مدينة ووهان فى وسط البلاد، بؤرة تفشى الفيروس، وحولها، فيما تأكدت إصابة 3887 حالة جديدة مما يرفع عدد الإصابات الإجمالى إلى 24324 شخصا، كما أعلنت السلطات الصحية الصينية أن 892 مصابا بفيروس كورونا خرجوا من المستشفى بعد تعافيهم.

ونقلت وكالة أنباء «شينخوا» عن اللجنة الوطنية للصحة القول فى تقريرها اليومى، أمس الأول، أن 262 شخصا، بينهم 125 شخصا بمقاطعة هوبى، خرجوا من المستشفى بعد تعافيهم من الفيروس.

فى سياق متصل، تقطعت السبل بآلاف الركاب على متن باخرتين سياحيتين فى اليابان وهونج كونج، اليوم، بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا الجديد على متن الباخرتين.

وأكدت اليابان أن عشرة أشخاص على الأقل على متن إحدى الباخرتين السياحيتين، أصيبوا بفيروس كورونا المتحور الجديد. وكان المرضى، وهم تسعة ركاب وفرد واحد من الطاقم، من اليابان وهونج كونج واستراليا والولايات المتحدة والفلبين.

وتم نقلهم إلى مستشفى فى مقاطعة كاناجاوا، طبقا لما ذكره وزير الصحة اليابانى كاتسونوبو كاتو فى مؤتمر صحفى. وسيبقى نحو 3700 راكب وأفراد الطاقم على متن السفينة «دياموند برنسيس» لمدة 14 يوما آخر وهى فترة حضانة الفيروس قبل ظهور أعراضه للتأكد من خلوهم منه.

وتأكدت إصابة راكب من هونج كونج بالفيروس يوم السبت الماضى بعد أن نزل من السفينة هناك، مما رفع العدد الإجمالى للإصابات فى اليابان إلى 33 حالة.

كما تم احتجاز باخرة سياحية على متنها أكثر من 1800 راكب فى محطة «كاى تاك» للبواخر السياحية فى هونج كونج، بعد أن أبلغ مسئولون فى الصين الشركة المشغلة للباخرة بأن الاختبارات أثبتت إصابة ثلاثة من ركابها بفيروس كورونا.

ووصلت السفينة إلى هونج كونج صباح اليوم، بعد أن رفض مسئولون تايوانيون دخولها ميناء كاوهسيونج، وفقا لما ذكرته قناة «آر.تى.إتش.كيه» التلفزيونية المحلية.

وذكر ليونج يوــهونج، مسئول الصحة بالموانئ فى هونج كونج أن الوضع يخضع للتحقيق، بينما تقوم وزارة الصحة بـ «الاختبارات ذات الصلة» وتعقيم الباخرة من الداخل.

وتم عزل ثلاثة من أفراد الطاقم، الذين كانوا يعانون من حمى، فى مستشفى بهونج كونج ويتم فحص أكثر من 20 من أفراد الطاقم، الذين تردد أنه ظهرت عليهم أعراض الإصابة بالفيروس.

وقال متحدث من السفينة للقناة التلفزيونية إن الركاب المصابين كانوا على متن السفينة مع أربعة آلاف راكب آخر فى الفترة من 19 إلى 24 يناير الماضى.

وكشفت إحصاءات وكالة رويترز التى استندت إلى بيانات رسمية من السلطات المعنية أن هناك نحو 230 حالة إصابة بالفيروس تم الإبلاغ عنها فى 27 بلدا ومنطقة خارج بر الصين الرئيسى.

وأعلنت شركتا أمريكان إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز، اليوم، تعليق جميع الرحلات من وإلى هونج كونج بعد نهاية هذا الأسبوع.

من جانبها، حثت منظمة الصحة العالمية كل وزراء الصحة فى العالم على تحسين تبادل المعلومات بشأن انتقال فيروس كورونا، وأكدت المنظمة أنها سترسل فريقا من الخبراء الدوليين للعمل مع السلطات الصحية الصينية.

وأعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس أن المنظمة سترسل كمامات وقفازات وأقنعة تنفس ونحو 18 ألف سترة واقية من مخازنها، لنحو 24 دولة تحتاج إلى الدعم.

وحث جبرييسوس دول العالم على اتخاذ إجراءات مدروسة لا تثير الرعب لدى المواطنين، مطالبا بمراجعتها بشكل متكرر.

وفى جاكرتا، أعلنت وزارة الصحة الماليزية فى بيان أن طفلا (صينى الجنسية) كان قد تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا فى 29 يناير الماضى، شفى من الفيروس وتم السماح له بالخروج من المستشفى.

وأفادت الوزارة بأنه تم إخضاع الطفل لفحوصات وأثبتت شفاءه من الإصابة بالفيروس، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.