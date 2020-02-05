متحدث الحكومة: «مش كمامات مصر هي اللي هتحل أزمة الصين»

نادر سعد: حملة التكالب على شراء الكمامات غير مبررة

علق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على الشائعات المنتشرة حول تصدير الكمامات للصين وطلب الصين من مصر ملايين الكمامات، قائلًا: «مش كمامات مصر هي اللي هتحل أزمة الصين».

وقال «سعد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن مصر تنتج محليًا 60 مليون كمامة في العام، مقارنة بإنتاج الصين 20 مليون في اليوم، مطالبًا المواطنين بعدم الذعر والمبالغة في الشائعات.

وعن ازدياد أسعار الكمامات في الفترة الأخيرة، أوضح أن زيادة الأسعار ترجع إلى تكالب الناس على شرائها، متسائلًا: «لماذا التكالب على شراء الكمامات، ولماذا أسير في الشارع بكمامة؟».

وأضاف متحدث الوزراء أن «ارتداء الكمامات يكون في حالة ظهور الفيروس في البلاد وفي الأماكن الضيقة والمزدحمة وليس بصورة مستمرة»، واصفًا حملة التكالب على الشراء بـ«غير المبررة».

وأكد على خلو مصر من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الصين في حالة احتياجها لكمامات تطلب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول المجاورة كالهند واليابان وكوريا.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد، اليوم الأربعاء، إلى 479 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 20 ألف إصابة.