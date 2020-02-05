الخارجية الفلسطينية: مسئولون دوليون عبروا عن أن خطة ترامب منحازة لإسرائيل

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الاتصالات الدولية مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في الأيام القليلة الماضية، أكدت في مجملها دعم وتثمين الجهود التي يبذلها من أجل تحقيق السلام، والتمسك الدولي الواسع بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومرجعيات السلام الدولية بما فيها مبدأ حل الدولتين.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن مجمل هذه الاتصالات أكد على رفض أي صيغة من شأنها محاولة فرض حلول سياسية للصراع على الطرف الفلسطيني الأضعف، والدعوة إلى تحقيق السلام من خلال المفاوضات والشراكة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأشارت إلى أن المسئولين الدوليين عبروا في اتصالاتهم عن أن الرؤية الأمريكية المطروحة منحازة بالكامل لإسرائيل، ولم تتعامل مع احتياجات شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، ولم تأخذها بعين الاعتبار على الأقل، كما أنها انحرفت عن المواثيق والقرارات الأممية المعتمدة التي تشكل بالضرورة أساسا ومرجعية لأي عملية تفاوضية.

ونوهت بغياب أي اتصالات هادفة لإقناع القيادة الفلسطينية بعكس ذلك، أو محاولة الترويج لأي إيجابية في الصفقة، وذلك لغياب أي جهة دولية تعتقد أن هناك أي عناصر إيجابية في الصفقة يمكن الحديث حولها أو الترويج لها.

وقالت: "هناك نهوض دولي ملحوظ في مستوى الاهتمام بالقضية الفلسطينية بعد الإعلان عن مؤامرة القرن، يتوسع بشكل تدريجي من خلال ردود فعل دولية متتالية تستشعر مخاطر هذه الصفقة ليس فقط على القضية الفلسطينية، وإنما أيضا في ضرب أساسات النظام العالمي القائم، ومفهوم القانون الدولي، ومحاولة تشريع الضم كلما شعرت أي دولة أنها تمتلك القوة والدعم الأمريكي للإقدام عليه".

ورأت أن الاتصالات الهاتفية المكثفة التي يستقبلها الرئيس محمود عباس، ما هي إلا تأكيد على الموقف الفلسطيني الذي اتخذه برفضه "خطة ترامب"، وإعلانه عن ذلك الرفض بوضوح واستعداده لمواجهة نتائج هذا الموقف أمريكيا وإسرائيليا.

وأوضحت أن القرار الذي اعتمدته الجامعة العربية وقرار منظمة التعاون الإسلامي يدفع دولة فلسطين ويشجعها لاستكمال جهودها المبذولة في مواجهة "صفقة القرن" على جميع المستويات، خاصة على مستوى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة أن دولة فلسطين تخوض المعركة باسم العالم أجمع كونها تمتلك الشجاعة والجرأة والمصداقية، والاستعداد لتحمل نتائج هذه المواجهة، ولا تهاب ظلم الظالمين.