رئيس مالاوي يطعن على قرار المحكمة العليا ببطلان الانتخابات الرئاسية

أعلن رئيس مالاوي بيتر موثاريكا أنه سوف يطعن على قرار المحكمة العليا ببطلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت العام الماضي.



وكانت المحكمة العليا قد قضت أمس الأول الاثنين ببطلان الانتخابات التي أجريت في مايو الماضي، وأصدرت أوامرها بإجراء انتخابات جديدة خلال خمسة أشهر.



وهذا الحكم هو الأول من نوعه في المسيرة الديمقراطية في البلاد الممتدة على مدار 25 عاما.



يذكر أن موثاريكا حصل في تلك الانتخابات على 6ر38 في المئة من الأصوات مقابل 4ر35 في المئة حصل عليها أقرب منافسيه وهو لازيوس تشاكويرا الذي شكك في النتيجة مستشهدا بمخالفات.



وقال مجيمي كاليلاني المتحدث باسم موثاريكا إن الرئيس سوف يتوجه الآن لمحكمة الاستئناف العليا وهي أعلى محكمة في الدولة الواقعة بجنوب شرق القارة الافريقية.



ولم يعط كاليلاني المزيد من التفاصيل ولكنه قال: "نشعر أن الحكم يعد إجهاضا خطيرا للعدالة".



وقال ساولوس شيليما، وهو معارض شكك في نتائج الانتخابات إلى جانب شاكويرا، للصحفيين اليوم الأربعاء: "فريقنا القانوني يقف مستعدا لتقديم قضيتنا في المحكمة مثلما فعلنا في القضية الأولية".



وأمرت المحكمة الدستورية أيضا بانتخابات جديدة تجرى خلال 150 يوما.



ولن يوقف استئناف موثاريكا الجولة المقبلة من التصويت إلا إذا قضت محكمة أخرى بغير ذلك، حسبما قال إيدج كانيونجولو، وهو خبير في القانون الدستوري في جامعة مالاوي. وقال للصحفيين: "الاستئناف لا يوقف ولا يبطل بشكل تلقائي أثر الحكم السابق".